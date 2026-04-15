Se realizará el 1 festival de boxeo del año en General Villegas, será los primeros días del mes de mayo (VIDEO)

Tras un año y tres meses sin este tipo de eventos, la Escuela Municipal de Boxeo, vuelve a ofrecer al público la posibilidad de disfrutar de los púgiles locales en 8 peleas. El Festival tendrá lugar en el SUM del Parque Municipal el viernes 8 de mayo.

María Vivas, integrante d ela Comisión de Boxeo habló con Distrito Interior sobre los preparativos para los cuales ya trabajan, y la importancia que tiene para los boxeadores, todos jóvenes, combatir en su ciudad, destacando lo que representa la arenga del público al ser locales.

Este Festival no solo representa la vuelta del boxeo como una fiesta, sino también el regreso de Candela Verdugo, que luego de ser madre, combatirá nuevamente, en su cercanía con la conversión al profesionalismo, también Juani Castro, quien ha combatido en la ciudad, debutará Gabriel Magallanes, hermano de Martín Miranda, los hermanos Luzuriaga, y los hermanos Giacobone, que son garantía de boxeo explosivo.