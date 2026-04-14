Alerta por tormentas para nuestra zona

El SMN emitió esta tarde a las 17 horas un alerta Amarilla para esta noche en este sector de la provincia.

Descripción del Alerta

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas fundamentalmente por persistentes y abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 80 mm, que pueden ser superados de forma localizada.