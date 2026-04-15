En Villa Sauze, 134 milímetros entre la tarde y la noche, la localidad con mayores precipitaciones

La localidad perteneciente al distrito de General Villegas, que limita con la provincia de La Pampa, recibió durante este martes 134 milímetros entre las 13:30 y 23 horas.

La Delegada municipal, Carina Friglioli, dijo a Distrito Interior que las precipitaciones se dieron con diferente intensidad a lo largo de las horas, pero de manera ininterrumpida.

A unos 20 kilómetros el pueblo, en un establecimiento rural sobe el camino del Meridiano, habían caído unos 180 milímetros hasta las 19 horas, por lo que se presume que pudo haber alcanzado los 200.

Por el momento la funcionaria no ha recibido reportes de inconvenientes en viviendas o caminos.

Este miércoles por la mañana, de no haber novedades, comenzarán a recorrer y monitorear las inmediaciones, especialmente el cauce del Río V, que viene inundando, normalmente los bajos en su avance.