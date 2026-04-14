Después de las lluvias, el panorama para lo que queda de la cosecha y el comportamiento del Río V (VIDEO)

El Ingeniero Agrónomo martin Videla Dorna, habló en FM Peregrina (92.9), de los efectos de las últimas lluvias, donde en todos los casos superó los 100 milímetros, y en algunos estuvo rondando los 200; esto se da en la amplia región en la que están comprendidos distritos como el de General Villegas y General Pinto, entre otros.

Videla Dorna además, repasó los pronósticos y el comportamiento que la meteorología tendrá, y sus efectos en el campo.

También se refirió al crecimiento del Río V, especialmente en su ingreso en la provincia de Buenos Aires, donde por la sobras realizadas aguas arriba por Córdoba, la situación puede volver a provocar algunas complicaciones en nuestro territorio.