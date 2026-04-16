General Pinto implementa la Escuela Productiva Bonaerense, ¿de qué se trata?

La Escuela Productiva Bonaerense, cuenta con una amplia oferta de capacitaciones para potenciar la competitividad y el crecimiento de los sectores industrial, comercial, turístico, portuario, minero y científico de la provincia de Buenos Aires.

Esta Escuela es un espacio de formación gestionado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que dirige Augusto Costa y cuenta con diversas instancias de capacitación y asistencia técnica para emprendimientos y pymes de todo el territorio provincial.

La propuesta cuenta con distintas líneas, como su capacitación para el Fortalecimiento de Emprendimientos, que acompaña a quienes comienzan a desarrollar actividades comerciales y productivas para fortalecer sus negocios, incorporar herramientas comerciales y de gestión y consolidar así sus capacidades de crecimiento, agregado de valor y generación de empleo.

El curso es ofrecido tanto en modalidad virtual como presencial, se desarrolla en cuatro encuentros, e incluye la asistencia técnica para la elaboración de planes de negocios, así como también la implementación de mejoras específicas para quienes culminan el trayecto formativo.

En ese marco desde el municipio de General Pinto invitaron a impulsar los emprendimientos locales a través del Centro Universitario local que acompañará en el proceso.

Quienes estén interesados pueden acercarse al Centro Universitario donde los acompañarán en el proceso de inscripción, el martes 21 de abril, de 12 a 15 horas.

Los cursos y capacitaciones son bajo la modalidad 100% virtual y gratuita.

Importante

El Centro Universitario pone a disposición las aulas y el piso tecnológico para cursar con la mejor conectividad y comodidad.

Enlace para inscripciones

https://www.gba.gob.ar/produccion/epb