Zonal: en Rufino hubo acuerdo tarifario y se levantó el paro de transportistas

De acuerdo a lo publicado por el sitio informativo Sucesos, de la localidad santafesina, donde la presencia de los transportistas autoconvocados era notable, tras un acuerdo de partes, anoche quedó sin efecto la medida.

El acuerdo fue entre los transportistas y el sector empresarial rufinense.

La información indica que los transportistas y las plantas cerealeras lograron un acuerdo que rondaría entre el 25 y 30 % de lo que se conoce como «tarifa llena».

Además, lo pactado también incorpora la actualización de costos de los viajes denominados «corta distancia» que alcanzaría a cobrar la «tarifa llena», y la de campo a puerto tendría un incremento del 10%.

En este marco de negociaciones, las que continuarán abiertas por si hay nuevos incrementos en el combustible, los transportistas autoconvocados levantaron la medida de fuerza que se desarrollaba desde el jueves 2 de abril, en la rotonda de Rufino, expresa el medio ciado.