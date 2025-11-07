Se viene la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero Germaniense 2025
La comunidad perteneciente al distrito de General Pinto avanza en los preparativos de su fiesta, quizá la más importante de todo el Partido.
Los días 22 y 23 de noviembre toda la región que se concentra en el Parque, dotado de las comodidades necesarias para recibir el aluvión de público, pasarán por el escenario artistas locales y de renombre que han sido confirmados para esta edición.
El sábado el escenario se abre a las 18:30 horas con la actuación de talleres municipales de Cultura, escuelas de danzas y artistas locales; luego el show de Los Palmae y al cierre DJ Guty.
El domingo iniciará a las 9 horas con el tradicional Desfile de las Agrupaciones, a las 12.30 se servirá el asado. A las 14, los juegos de riendas, a las 18, en el escenario actuarán los primeros artistas, y cerrarán Canto 4 y Valentina Márquez.
Las dos jornadas contarán con la Feria de emprendedores distritales, patio de comidas y sector de juegos infantiles.