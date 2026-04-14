AHORA: nueva reunión por el paro de transportistas en General Villegas
Hace minutos esta mañana transportistas autoconvocados, dueños de transportes, se encuentran reunidos en la sede del club Eclipse.
El encuentro reúne a un número menor de participantes que el día de ayer, pero esta vez la intención es más firme respecto a destrabar el conflicto.
Predominaría la postura de las principales empresas acopiadoras, ACA y Cargill (14% completa), aunque los autoconvocados insisten en un acuerdo superador.
Esta vez tambien aparece sobre la necesidad de retomar el trabajo.