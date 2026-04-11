Artemis II: la cápsula amerizó en el océano Pacífico

Los astronautas atravesaron las capas atmosféricas a 40.000 km/h y el escudo de Orión soportó temperaturas de hasta 2700 ºC.

La NASA confirmó que el vehículo espacial se encuentra en buenas condiciones con sus cinco globos naranjas inflados que le dan estabilidad a la nave en medio del oleaje del océano Pacífico.

La misión Artemis II está tripulada por cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover (primer afroamericano en la órbita lunar), y los especialistas de misión Christina Koch (primera mujer en la órbita lunar) y Jeremy Hansen (primer canadiense en la órbita lunar).