La moto robada anoche en General Villegas fue hallada totalmente desarmada

Se trata de una Yamaha Crypton 110 cc. que anoche, alrededor de las 23 horas, sustrajeron de una vivienda ubicada en la calle batalla de Buceo.

Desde entonces, su propietario con la ayuda de familiares, iniciaron la búsqueda del rodado, tras haber realizado la correspondiente denuncia.

Esta mañana, la hallaron dentro de un zanjón que se encuentra detrás del vivero, en el ingreso al barrio conocido como El Chaparral, descartada dentro del agua, totalmente desarmada; tal como se aprecia solamente quedó el cuadro.