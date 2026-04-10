Seguridad rural: representantes del campo y el municipio se reunen esta tarde

Este viernes está previsto a las 13 horas una reunión entre integrantes de la SRPGV y el Ejecutivo municipal para tratar la seguridad en el ámbito rural de todo el distrito.

Este es un tema que viene siendo abordado con preocupación y ocupación desde el 2025, que se vió profundizado luego del robo a la estancia San Jorge ubicada entre Piedritas y Santa Eleodora hace unos días, sector del distrito donde han ocurrido otros hechos, incluso en ese establecimiento.

Uno de los ejes principales es la instalación de cámaras de seguridad en caminos rurales, para los que los productores harán un aporte, para lograr, articulado lo público con lo privado, un monitoreo permanente que permita prevenir y/o en caso de hechos consumados obtener mayor cantidad de material que permita esclarecerlos.

Así mismo, dentro de la seguridad se contempla el funcionamiento de la Policía Rural y otros puntos que reventaría en una mejor cobertura para reducir al mínimo las posibilidades de delitos.