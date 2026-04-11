UDEB General Villegas avanza hacia el gran sueño del SUM propio, mientras continúa asistiendo a sus afiliados (VIDEO)

El mayor gremio docente de General Villegas continúa lenta pero sostenidamente con la construcción del SUM, que además tendrá algunas dependencias que permitirá a sus afiliados, especialmente a quienes lleguen a la ciudad cabecera provenientes de los pueblos, hospedarse allí, lo que le proporcionará comodidad y la posibilidad de ahorrar considerablemente.

Esta estructura de importantes dimensiones demanda aportes considerables, los que se logran sin dejar de prestar los servicios y las funciones que destacan al gremio.

Por otra parte, más allá que los secretarios generales vayan pasando por diferentes motivos, el proyecto continúa sin demoras. Gonzalo Clauser, el actual Secretario General de UDEB, no solo se refirió a esta obra en la entrevista con Distrito Interior, sino que también, analizó el contexto en que se encuentra los docentes de la provincia de Buenos Aires, a partir de lo cual el ente que conduce junto a un equipo (al que destacó) debe «agudizar el ingenio».

Clauser adelantó la entrega de kits escolares, los que en esta oportunidad debieron adquirirse desde general Villegas ya que la coparticipación de FEB se ha visto comprometida por la situación económica.