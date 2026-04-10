ÚLTIMA NOTICIA: no hubo acuerdo en la reunión por la nueva tarifa en el transporte de granos

Este jueves en la ciudad de La Plata se llevó a cabo la reunión de la que participaron todos los integrantes de la cadena comercial que va desde el campo, pasando por el transporte, hasta los acopios.

La misma tenía la intención de lograr un acuerdo por una actualización en la tarifa que dejará sin efecto la medida de fuerza que se lleva a cabo desde la semana anterior.

Los primeros datos indican que la Federación de Acopiadores ofreció el 14% para encontrar una solución al conflicto y solicitó que todas las Cámaras que conforman la mesa de transporte de la provincia de Buenos Aires se comprometan a no formar parte de los cortes y medidas de fuerzas o amedrentamiento en las rutas.

En ese sentido los representantes de la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos lo rechazó, ya que el porcentaje pretendido es del 25%.

Por su parte FATRAC, ña Asociación de Camioneros y CATAC, habían manifestado su conformidad con el acuerdo.

Dado que no todos lograron estar alineados, no se pudo garantizar el levantamiento del paro

Por su parte el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires se.comprometió a continuar promoviendo instancias de diálogo y conciliación en el corto plazo, con el objetivo de propiciar un entendimiento entre las partes para lograr la normalización de la actividad.

La reunión que había iniciado a las 17 horas, finalizó a las 22:30.