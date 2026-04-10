No será Medio Ambiente el destino de la ex Subdirectora de Cultura, pasa a desempeñarse en el hospital

A la sorpresa de su renuncia al cargo en el que había sido designada en enero de este año le siguió el de su nueva área, que hasta ayer era Medio Ambiente.

Sin embargo hoy cambiaron las cosas y Daiana Gielis, se desempeñará como administrativa, pero en el hospital municipal.

Así fue decidió y comunicado internamente en el día de hoy, y en breve estará trabajando en el nosocomio.

Su escala como trabajadora del municipio ya habría sido modificada, no solamente perdiendo la cantidad de módulos y régimen horario para la jerarquía a la que renunció, sino que también habría sido suprimida la recategorización previa a su designación en Cultura.

Este traslado repentino solo puede encontrar explicación en terminos políticos y puertas adentro.