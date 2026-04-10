Kicillof visita hoy la zona: estará en los Partidos de Carlos Tejedor y Lincoln

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires e inminente candidato a presidente por el peronismo desembarca este viernes en dos municipios del noroeste; Carlos Tejedor y Lincoln, en ese orden.

En el primero, su presencia está prevista para las 9:30 horas donde inaugurará el nuevo Edificio Universitario (Programa de Integración Territorial Universitaria), está prevista la entrega de notebooks y la firma de Convenio OPISU (Organismo Provincial de Integración Social y Urbana).

En lincoln, participará de la entrega de 38 Viviendas en el barrio “Eduardo Mango”.

Esta actividad está prevista para las 12:50 horas, en las calles José Hernández y Primero de Julio.