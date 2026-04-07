Otro intento de convertir el acceso asfaltado entre la RN 33 y Charlone en Ruta Provincial

El bloque de senadores libertarios que integra la concejal de Piedritas, Analía Balaudo, presentó un proyecto que propone la conversión en Ruta Provincial del acceso asfaltado identificado como camino provincial 50-03, que conecta la Ruta Nacional 33 con la provincia de Córdoba, atravesando las localidades de Emilio V. Bunge y Coronel Charlone, en el partido de General Villegas.

Como informara Distrito Interior tiempo atrás con un informe, desde la concreción de los 13 kilómetros de la Ruta Provincial 26, que unen a Buchardo con Coronel Charlone en territorio cordobés el tránsito, especialmente de camiones, se ha visto incrementado notablemente, teniendo en cuenta, además dl avance que significó el asfalto, porque es el único paso terrestre entre ambos Estados provinciales.la legisladora villeguense señaló que “el uso intensivo de este camino, especialmente por tránsito pesado, ha provocado un deterioro progresivo de la calzada, lo que vuelve indispensable su transformación en ruta provincial para garantizar condiciones adecuadas de circulación y mayor seguridad vial”.

El proyecto también solicita al Gobierno de la provincia de Buenos Aires la ejecución de las obras de infraestructura necesarias para optimizar el estado del tramo y acompañar el crecimiento del tránsito en la zona.

Asimismo, la iniciativa cuenta con antecedentes en el ámbito local, como las resoluciones aprobadas por el Concejo Deliberante de General Villegas en los años 2022 y 2024, que ya manifestaban la necesidad de avanzar en este sentido.

Entre la RN 33 y la localidad de Emilio V. Bunge, la Provincia está construyendo una balanza que medirá peso y dimensiones de grandes vehículos. Si bien hasta el momento esta información, también publicada por Distrito Interior, no ha sido ampliada, el despliegue es constante y ya estarían los operarios en el tramo final de la obra.