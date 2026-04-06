Despistó un automóvil a pocos kilómetros de General Pinto sobre la RN 188

El automóvil, con dos ocupantes, un hombre y una mujer, procedía de Eduardo Castex, La Pampa, y tenía como destino Buenos Aires.

Al momento del despiste, frente al aero club, ubicado unos tres kilómetros hacia Ameghino, el conductor perdió el control y cayó dentro de la banquina con agua.

Dada esa condición del terreno fue imposible retirarlo pro sus propios medios, por lo que intervino un camión jaula que lo tiró hacia la ruta.

Durante este procedimiento, personal de la Policía de Seguridad Vial de General Pinto señalizó el lugar advirtiendo a los vehículos que circulaban por el lugar.