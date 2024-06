General Villegas: el acto por el Día de la Bandera se realizó esta mañana en el Polideportivo Municipal

Luego que los últimos años se realizara el acto central para esta fecha en la plazoleta Bandera Nacional, ubicada en el barrio Fonavi II, se decidió en esta oportunidad trasladarlo al Polideportivo Municipal, debido a las bajas temperaturas de la época. El 25 de mayo, por la misma causa, espontáneamente el acto fue trasladado al Salón Dorado de la Municipalidad. Lo mismo ocurriría con el del próximo 9 de julio.

Los oradores fueron la vicedirectora de la Escuela Primera N°1, Rosaba Abatedaga y el intendente municipal, Gilberto Alegre, la toma de la promesa de Lealtad a los alumnos de 4° año de las escuelas primarias estuvo a cargo de la Inspectora Jefe Distrital, Susana Garat y la representación estuvo a cargo de los alumnos de la EEP N°1 junto con el Taller Coro y Orquesta Folklore Nativa, en formación, de la Casa de la Cultura.

Luego de hacer referencia y resaltar las figuras de Belgrano, San Martín y Güemes, fundamentales en la obtención de la independencia argentina, a los que considera los Padres de la Patria y se les debe una plaza con sus figuras como tales, Alegre concluyó con un pensamiento adaptado a los tiempos actuales diciendo:

«… la Patria no es tomar un fusil solamente, la Patria es trabajar, la Patria es asumir la responsabilidad de estudiar, la Patria es la responsabilidad de hacer que las cosas se cumplan dentro de una sociedad. Cuando nosotros nos hacemos los distraídos y vemos que la droga invade nuestras calles, no estamos trabajando por la Patria. Cuando nos hacemos los distraídos ante todos estos hechos , estamos atentando contra la construcción de nuestra sociedad y estamos cediendo ante otras alternativas que nos pueden generar un futuro difícil, no el futuro que soñó Belgrano, no el futuro que soñaron San Martín y Güemes. Por el sueño de ellos trabajemos y luchemos por una Patria grande, asumiendo las responsabilidades que nos corresponden y trabajando cada uno en lo nuestro para ser una país mejor».