Secuestran vehículos en Córdoba por una causa millonaria de robo de caballos ocurrida en Carlos Tejedor

Un operativo de la DDI Trenque Lauquen, con asiento en General Villegas, en la provincia de Córdoba permitió avanzar en una investigación por una presunta defraudación vinculada al robo de equinos de alto valor. El procedimiento se concretó en la localidad de Colonia Bismarck, donde los detectives lograron secuestrar dos rodados que habrían sido utilizados para trasladar los animales denunciados como faltantes.

La causa, iniciada en Carlos Tejedor, dirigida por el fiscal Fabio Arcomano, se inició en febrero tras la denuncia del propietario de un campo ubicado en el partido de Carlos Tejedor, Felipe Nicolás Tomasevich. El denunciante detectó, luego de un conteo, la desaparición de varios equinos percherones —algunos con cría— valuados en alrededor de 100 millones de pesos.

Las tareas investigativas apuntaron al administrador del predio, quien abandonó repentinamente su puesto laboral. A partir de la recolección de pruebas, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio en Córdoba. En el lugar, y con colaboración de la policía local, se secuestraron una camioneta Renault Alaskan y un carro tipo tráiler, presuntamente utilizados para el traslado de los animales.

El sospechoso, un hombre de 38 años, no fue detenido, pero quedó imputado por el delito de “defraudación por administración fraudulenta”, que contempla penas de entre un mes y seis años de prisión. La investigación continúa, con el objetivo de determinar el destino final de los equinos.

El caso expone la vulnerabilidad del sector rural frente a delitos complejos y refuerza la necesidad de controles más estrictos. La clave ahora será reconstruir el recorrido de los animales y establecer responsabilidades en toda la cadena, expresaron desde la jefatura del área policial interviniente.