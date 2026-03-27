General Villegas: por iniciativa de vecinos bomberos brindaron en el cuartel un curso de RCP

En el día de ayer, a partir de la convocatoria realizada de un grupo de vecinos interesados en adquirir conocimientos sobre Reanimación Cardio Pulmonar, integrantes del Cuerpo Activo brindaron una charla compartiendo conocimientos claves que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia.

Desde el cuartel destacaron que la importancia de saber cómo actuar, no es solo para profesionales, es una herramienta que todos deberíamos tener.

A su vez desde la institución agradecieron a quienes impulsaron este encuentro y a las personas que se acercaron, contribuyendo a continuar trabajando por una sociedad más segura y preparada.

Cabe destacar que los bomberos voluntarios cuentan con rutinas para el dictado de cursos sobre RCP, Maniobra de Heimlich, uso de extintores, entre otros, disponibles para el ámbito publico y privado.