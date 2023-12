Alejandra Matellán: «en algunos de los edificios municipales el mantenimiento no ha sido bueno y durante este último tiempo casi nulo”

La Secretaria de Planificación y Desarrollo Territorial explicó de qué manera se comenzaron a relevar las obras para identificar y seleccionar prioridades ante la situación económica. Además analizó la situación de los edificios públicos respecto al mantenimiento.

“Estamos haciendo un análisis, un balance de los costos, lo que llevaría la reparación y puesta en valor nuevamente de todas las oficinas públicas y tomando conocimiento de todas las reparticiones municipales de las que nos está llegando todo tipo de información y todo el equipo ejecutivo está recorriendo las dependencias municipales”, aseguró la Secretaria Alejandra Matellán.

Además destacó que “hay muchas obras y entre las complicadas y que es con fondos municipales -que realmente tendríamos que defender- es la de gas. Se ha hecho todo el tendido de la cañería, pero no se fue haciendo en forma controlada, para que no tengamos inconvenientes de calles rotas, hundimiento y, sumado a estas causas, los efectos climáticos que además han detonado en cada una de las oficinas”.

“Por falta de mantenimiento hay canaletas tapadas, se han caído cielorrasos en muchos de ellos, hay un montón de refacciones que hay que hacer, pero no se sabe con qué fondos realmente se va a contar, independientemente del presupuesto, de las estimaciones y de como se venía manejando”, dijo.

En este sentido analizó que “hay una situación financiera y económica muy incierta para el municipio, por eso estamos haciendo un balance posible en este momento, porque además no existe ningún acopio de materiales”.

“Llegando a las últimas semanas de fin de año que es el cierre de la administración municipal y el inicio del nuevo periodo, generalmente hay unos 30 días donde el municipio cierra el tema de pagos y compras”, por lo que “desde la Secretaría, por lo menos hasta mitad de enero, se nos va a hacer muy complicado iniciar obras de refacción importantes con contratación con proveedores, sumado a esto que también estamos en una situación del país, de la provincia, muy complicada e incierta”, manifestó.

Igualmente reveló que “vamos a empezar a reparar y tratar de solucionar todos los problemas que nos lleguen con lo que tenemos, pero de ahí a que tengamos que hacer contrataciones y compra de materiales nuevos, por estos días no lo podemos hacer”.

“Se van a refaccionar los edificios municipales porque corresponde, pero no es que vamos a iniciar la obra mañana por ahora estamos tomando la situación de cada una de las reparticiones en mayor o menor medida hay problemas en todas y que es lógico por falta de mantenimiento”, insistió.

Nuevamente consideró que “estamos con varias complicaciones y una muy importante es con el edificio donde está funcionando hoy el Consejo Escolar en el que no hay una oficina que no tenga un problema y además es una casa que está alquilada, hay un contrato de por medio, (que también se está resolviendo ese tema). En Villa Sauze había una obra iniciada en el destacamento policial dependiente de una empresa en la que la Delegación no estaba incluida dentro de lo que se preveía en el presupuesto pero que se va a considerar en el nuevo presupuesto a sancionar”.

«En algunos de los edificios municipales el mantenimiento no ha sido bueno y durante este último tiempo casi nulo”, sentenció la funcionaria.

