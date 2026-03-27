IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: rotura en el camino del Meridiano, hacia Villa Sauze

Un lector de Distrito Interior envió esta tarde la imagen que acompaña esta publicación para advertir por la rotura que está sufriendo el camino del Meridiano, a la altura de los tubos colocados para que corra el agua, y al mismo tiempo solicitar la intervención para su reparación, evitando de ese modo que el desmoronamiento sea mayor

A simple vista se aprecia la dimensión del pozo que se ha producido, el que ya ha sido detectado y señalizado en la urgencia.

Hace días que se encuentra en este estado y su deterioro se ve a diario, alertó el lector que pasa por el lugar al dirigirse y regresar de su trabajo.

Este camino es utilizado por una importante cantidad de personas que se movilizan por allí en distintos vehículos, pesados, de grandes dimensiones y convencionales, corriendo sus ocupantes un riesgo permanente.

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