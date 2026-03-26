Posible hecho delictivo en otro campo de General Villegas: investigan el faltante de 100 vacunos

Desde ayer la Policía Rural de General Villegas, trabaja con el apoyo de sus pares de Ameghino y Carlos Tejedor en un posible hecho delictivo.

De un campo identificado como El Chúcaro, entre las localidades de Piedritas y Bunge, denunciaron el faltante de 100 animales vacunos.

Durante la jornada de ayer los efectivos policiales realizaron el conteo de cabezas y demás diligencias a fin de aclarar lo ocurrido o iniciar una investigación si efectivamente se trató de una sustracción.

Hasta el momento, oficialmente no han trascendido detalles de ninguno de los hechos informados. (imagen ilustrativa)