Se extendió el horario de atención en la Caja Municipal en General Villegas

La Municipalidad de General Villegas informa la modificación del horario de atención de la Caja, con el objetivo de optimizar el servicio y brindar mayor comodidad a los contribuyentes.

La Secretaría de Presupuesto, Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de General Villegas comunica que, a partir del miércoles 25 de marzo, la Caja modificará su horario de atención al público.

Desde esa fecha, la atención se extiende de 7:00 a 13:00 horas, en una medida orientada a facilitar el acceso de los vecinos y mejorar la organización de los trámites administrativos.

Asimismo, se recuerda que los pagos pueden efectuarse a través de diferentes modalidades: en efectivo, mediante transferencia bancaria o utilizando código QR, brindando así opciones ágiles y accesibles para el cumplimiento de las obligaciones.