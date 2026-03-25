Cruz Campo ya funciona en sus oficinas de la R188, en General Pinto, mientras ultiman detalles (VIDEO)

Cruz Campo es un desprendimiento de El Malambo Agropecuaria, de General Villegas, y hace algo más de un año funciona en General Pinto, distrito para el cual se creo. Hoy se encuentra a pocos días de ver finalizadas las instalaciones de sus oficinas sobre la Ruta 188, a metros del acceso a la ciudad cabecera.

El nuevo espacio pretende convertirse, además de un lugar de negocios, en el punto de encuentro para productores al ir o regresar del campo.

El asesor comercial es el Ingeniero Gustavo Tamburri, de Pinto, el asesor a campo, el Ingeniero Ignacio Braco, de Piedritas, pero radicado en Villegas, y se suma al equipo, la Ingeniera Josefina Lanz, Responsable de Ventas de Bayer.

Días pasados se pudo ver el movimiento de maquinarias y otros vehículos, realizando el movimiento de suelo y traslado de elementos, como mobiliario, cartelería, necesarios para su funcionamiento pleno.

Aunque con algunos detalles por concluir, el lugar ofrece todo lo necesario para concretar una operación que se traduzca en beneficios para el productor agropecuario.