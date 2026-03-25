Aumenta la preocupación por la reiteración de hechos delictivos en campos de Elordi

«Es una zona caliente», expresó uno de los productores afectados, quien ha padecido en reiteradas oportunidades el faltante de elementos como boyeros, baterías, alambre y hasta un ternero en el último tiempo.

En algunos casos hay viviendas dentro de los establecimientos rurales a las que les han robado la grifería, aberturas, entre otros; a tal punto que un productor decidió clausurar la casa para que no le lleven lo poco que les queda.

«Cualquier emprendimiento que inicies dura un tiempo porque te llevan todo», comentó uno de los damnificados.

Con motosierras cortan los postes de quebracho para calefaccionarse, hacen lo propio con varillas, incluso, han cortado alambrados y metido en lotes sembrados animales para pastar, como una muestra de la impunidad con la que los autores de estos hechos delictivos actúan.

A tal punto llega el hartazgo de las víctimas que en muchos casos desisten de denunciar porque no tienen respuesta, ni solución.

«Es tierra de nadie», coinciden.

Si bien formalmente no habría personas imputadas en los hechos, se repetiría la autoría, incluso, serían personas conocidas, sin embargo, ante la falta de respuestas y por temor a represalia, muchos prefieren ignorar lo ocurrido, pero el cansancio que produce la desidia está llegando a nuestro límite, confesó uno d elos productores consultados.

El reclamo estaría por institucionalizarse formalmente, y desde una de las entidades que nuclea a productores, realizarían un planteo o queja formal.