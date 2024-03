Josefina Ríos, esposa del bombero fallecido en Blaquier: «Él se fue tratando de salvarle la vida a alguien» (VIDEO

La joven pareja de Juan Nicolás Suárez, el único de los fallecidos que era bombero voluntario, y mamá de Ana, la bebé de nueve meses producto de su unión de casi nueve años, recibió esta mañana a Distrito Interior en su casa.

La casa conserva cierto silencio, el típico de aquellos hogares en los que ha ocurrido un acontecimiento que significa pérdida, sin embargo el llanto de Anita lo rompe y es la alerta para confirmar que la vida sigue.

Justamente Josefina Ríos, comenta que apenas supo del fallecimiento de Nicolás, ella llama a Juan por su segundo nombre, pensó en regresar a su Germania natal; es que desde el inicio de la relación en que decidió mudarse a Blaquier, no ha hecho otra cosa que estar con su pareja, por eso el primer impulso fue el de pensar que ya nada le quedaba; sin embargo al repasar que su suegra, quien además de haber perdido a su hijo y a su esposo, atraviesa una enfermedad, poco le quedaría. No lo dudó y decidió seguir adelante, sabiendo que no será fácil.

Josefina admite que espera que en cualquier momento le llegue el parte médico sobre el estado de salud de Nicolás, aún sabiendo que no será así; no obstante, se advierte que esta preparándose para la inminente caída a la realidad.

Es muy pronto, al realizar la entrevista con Distrito Interior apenas han pasado unas horas del último adiós a las cinco víctimas de la localidad; de los seis solo uno es de Ameghino; pero sabe que debe rearmarse y continuar por Ana, a quien mira y menciona que ha heredado los rasgos de su papá.

Acerca del accidente, no sabe con exactitud cómo fue; lo que conoce es producto de haber ido recabando datos, pero tampoco quiso, hasta el momento, tener precisiones.

Contó las últimas horas de su compañero, quien amaba ser bombero y demostró en el último acto lo que para él representaba, «me deja tranquila saber que él se fue queriendo salvarle la vida a alguien», expresa conmovida por uno de los valores salientes de Nicolás.

Dejó el taller (Nicolás) porque avisaron que una persona había caído en un pozo, pasó por el cuartel y se dirigió al lugar, luego llamaron al papá de Nicolás a quien acompañaron los amigos y de allí en adelante lo que se conoce en detalles, repasó.

El carácter de la nota fue para que conciéramos al único bombero que pereció en esta tragedia sin antecedentes para Blaquier; fue también una manera de agradecer a las personas intervinientes que la acompañaron desde lo médico y lo emocional.

Abrió las puertas a su mundo que, tal como expresa una frase, cambió en un segundo, para siempre.

