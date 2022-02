La rival de Yamila Reynoso se enfrenta a la villeguense luego de superar la muerte de su última oponente

Marie-Pier Houle regresa hoy a la acción, seis meses después de su dramática pelea contra Jeanette Zacarias Zapata, en el estadio IGA, donde la mexicana, luego de convulsionar en el ring y varios días de agonía falleció.

La espera habrá sido un poco más larga de lo planeado para Marie-Pier Houle. Una bendición disfrazada, quizás, ya que vuelve a entrar al ring por primera vez desde el triste evento del verano pasado.

“Me hubiera gustado volver en 2021 y realmente pasar un poco la página de lo que pasó. No puedo borrar lo que pasó, es parte de mi equipaje, de lo que soy ahora. Sé que me acompañará por el resto de mi carrera”, reconoció el boxeador en una videoconferencia en la mañana de este martes.

En agosto pasado, la boxeadora de Terrebonne había superado por KO a su oponente mexicana al final de la cuarta ronda. Ella murió unos días después de sus heridas en la cabeza. Una de las historias destacadas del año deportivo en Quebec.

Houle debía regresar a la acción en enero, pero las limitaciones asociadas con la pandemia retrasaron su regreso.

“Haber tenido un poco más de meses para prepararme, primero significó que las opiniones en internet terminaron por detenerse un poco. Es menos malo. Ya es un plus”, dijo.

Y entonces, el seguimiento psicológico del que se benefició, apoyada también por sus familiares y su equipo, le otorgó más tiempo para hacer su trabajo. En el entrenamiento, no sintió miedos ni bloqueos.

“Es una buena señal. Es algo que tengo que dejar atrás. No quiero que me paralice por el resto de mi carrera. No creo que vaya a suceder porque me siento mucho mejor. Hice las paces con eso. Va bien. »

En el Cabaret du Casino de Montréal, Marie-Pier Houle (4-0-1, 2 K.-O.) no podrá disfrutar del apoyo de su ruidosa hinchada ante la argentina Yamila Esther Reynoso (12-9-3, 8 K.-O.), ya que la gala se realizará a puerta cerrada.

“Pero este campo de entrenamiento, lo hicimos realmente aislados, completamente solos. En el gimnasio, escondido en las profundidades del sótano en Sainte-Adèle donde estaba alrededor de los -40 grados, con las tuberías reventadas, los inodoros ya no funcionaban…”, dijo.

En definitiva, una preparación sin distracciones en la madrugada de un combate que se desarrollará sin la energía del público.

Una buena prueba

Reynoso ha sufrido derrota en cinco de sus últimos seis encuentros, pero ante rivales con un récord envidiable. Y nunca se detuvo antes del límite. Entre sus otros contratiempos, uno fue contra Marie-Eve Dicaire en 2017.

Esta boxeadora llamada “agresiva” le permitirá a Houle, de 31 años, ubicarse en el pelotón de peso welter.

“No quiero saltarme ningún paso, pero en el boxeo femenino no hay mucha gente que no se arriesgue”, señaló la quebequense, fisioterapeuta de rehabilitación. Y después de mi última pelea, no quería recuperar a alguien que iba a ser otra pelea supuestamente fácil…”, escribió Federico Duchesneau para news.eseuro.com.

