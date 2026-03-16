Ampliamos: vuelco de un acoplado entre General Villegas y Piedritas

El hecho tuvo lugar esta noche cerca de las 21 horas en la Ruta Nacional 33, km. 450 entre General Villegas y Piedritas.

El acoplado volcó sobre su lateral izquierdo cuando circulaba en sentido Piedritas – Villegas, derramando sobre la ruta el total de su carga.

El chasis, que también transportaba girasol no sufrió daños.

El chofer, un hombre de 45 años, de Chivilcoy resultó ileso.

El tránsito estuvo interrumpido un breve lapso hasta que las semillas fueron retiradas por bomberos voluntarios que realizaron la tarea de manera rápida, permitiendo la restitución de la circulación.