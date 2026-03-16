El más crítico en General Pinto: «Si no estuviera Guerrera parece que no hubiera Gestión (VIDEO)

El concejal Juan Pablo García, del bloque unipersonal de la UCR, fue crítico sobre el discurso del intendente Rodríguez al decir, en principio que con tantos agradecimientos al diputado Guerrera, vice presidente de la Cámara de Diputados, parece que no es posible tener gestión.

Así mismo, sostuvo que las palabras estuvieron cargadas de los mismos anuncios de siempre. Acerca de las viviendas, el anuncio más esperado po rla importancia que representa la demanda de casa, se quejó que no es posible gobernar echándole la culpa al Gobierno nacional.