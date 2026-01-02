Un joven de General Villegas perdió un ojo al ser alcanzado por pirotecnia durante una fiesta en el sur del país

Se trata de Ignacio Leiva (Nacho), de 34 años, quien el 1° de año se encontraba junto a su pareja y un grupo de amigos participando de una fiesta privada en San Martín de los Andes el 1° de enero. Fue en ese momento que un petardo le dio de lleno en la cara.

La misma de desarrollaba en una carpa de importante dimensiones, la que carecía de lonas laterales, solamente contaba con el techo; allí había 1.400 personas, contó su hermana Josefina a Distrito Interior esta mañana.

En estos momentos el joven está siendo intervenido quirúrgicamente en el hospital Austral, en Capital Federal, donde fue derivado tras lo ocurrido, y debido a la gravedad de su cuadro.

La intervención es regenerativa, estética, ya que el ojo lo perdió completamente, precisó su hermana.

Josefina hizo especial hincapié en el desarrollo del evento en San Martín de los Andes donde las medidas de seguridad no estaban a la altura de las circunstancias, de hecho, lo ocurrido así lo demuestran; precisó que había 10 policías, y el lugar carecía de una ambulancia. Al salir hacia la ruta con su hermano herido, hallaron una que se encontraba asistiendo a otra persona, pero dada la lesión de Ignacio, le dieron prioridad, agregó.

Más allá que la prioridad la tiene evolución de la salud del villeguense, la familia dispuso la intervención del abogado Federico Leiva quien se encuentra trabajando en e caso, quien a su vez confirmó a nuestro medio que lograron inicie la instrucción de la causa, a pesar d ela fecha en que ocurrió.

El magistrado, al igual que la hermana de Ignacio leiva, aseguró que irán hasta las últimas consecuencias, tanto en lo penal como en lo civil.

La fiesta continuó tras el incidente, y fue suspendida más tarde cuando se repitieron los casos de encendido de pirotecnia en el lugar; lo dueños, habrían manifestado que no pudieron revisar una a una a las personas al ingresar, justificando de ese modo el uso de pirotecnia debajo de la carla, comentó Josefina tras un contacto con uno e ellos.

Finalmente, y como una manera de hacer foco en la importancia de la gravedad que tiene la manipulación de la pirotecnia, la joven remarcó la necesidad de tomar conciencia sobre el particular, reiterando que una vez más las consecuencias demuestran su peligrosidad.