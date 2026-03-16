ATENCIÓN: Alerta Naranja por tormentas para nuestra zona

Emitido por el SMN se anticipan fuertes tormentas que superan el rango amarillo de la mayoría de los casos.

El aviso tiene vigencia para mañana lunes

Alertas para General Villegas

Alertas para General Pinto

Naranja:

El área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 50 y 80 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Amarillo:

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 25 y 60 mm, que pueden ser superados de manera puntual.