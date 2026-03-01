Todos los ganadores del carnaval de General Villegas, incluyendo el Rey y la Reina
Anoche el cierre de la edición 2026 del carnaval villeguense, significó también, la premiación en los diferentes rubros que estaban en competencia, con un jurado que cada noche observó, analizó y discutió, hasta llegar al veredicto que se fue conociendo a medida que las agrupaciones y motivos iban haciendo su paso frente al palco.
Guazú Kera
Historia Viva del Carnaval: Javier Leiva
Miss Simpatía: Anita Ortellado
Revelación Femenina: Gimena Albarracín
Do Bahía
Mejor Director Musical: Francisco Puebla
Evolución Coreográfica: Lucía Chiquín
Pojaí
Reina del Carnaval: Camila Basarotto
Rey del Carnaval: Guillermo Comba
Espíritu del Carnaval: Santiago Agüero
Historia Viva de los Carnavales Villeguenses: Darío «Chueco» Aguilar
Suena Mi Ritmo
Bailarina Destacada: Estefanía Rosales
Historia Viva de los Carnavales Villeguenses: Roberto Serón
Fuego Cruzado
Talento en Movimiento: Antonella Inzerilli
Chupachichis
Historia Viva de los Carnavales Villeguenses: Mauro «Bocha» POnce
Poco Pique
Reconocimiento por haber sido Campeones Provinciales en Lincoln
Reconocimiento especial por la trayectoria dentro del Carnaval Villeguense para «Pachaco» Videla y El Negro Segato.