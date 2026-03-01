Todos los ganadores del carnaval de General Villegas, incluyendo el Rey y la Reina

Anoche el cierre de la edición 2026 del carnaval villeguense, significó también, la premiación en los diferentes rubros que estaban en competencia, con un jurado que cada noche observó, analizó y discutió, hasta llegar al veredicto que se fue conociendo a medida que las agrupaciones y motivos iban haciendo su paso frente al palco.

Guazú Kera

Historia Viva del Carnaval: Javier Leiva

Miss Simpatía: Anita Ortellado

Revelación Femenina: Gimena Albarracín

Do Bahía

Mejor Director Musical: Francisco Puebla

Evolución Coreográfica: Lucía Chiquín

Pojaí

Reina del Carnaval: Camila Basarotto

Rey del Carnaval: Guillermo Comba

Espíritu del Carnaval: Santiago Agüero

Historia Viva de los Carnavales Villeguenses: Darío «Chueco» Aguilar

Suena Mi Ritmo

Bailarina Destacada: Estefanía Rosales

Historia Viva de los Carnavales Villeguenses: Roberto Serón

Fuego Cruzado

Talento en Movimiento: Antonella Inzerilli

Chupachichis

Historia Viva de los Carnavales Villeguenses: Mauro «Bocha» POnce

Poco Pique

Reconocimiento por haber sido Campeones Provinciales en Lincoln

Reconocimiento especial por la trayectoria dentro del Carnaval Villeguense para «Pachaco» Videla y El Negro Segato.