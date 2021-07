El próximo 13 de julio es el Día del Trabajador de la Electricidad, el recuerdo a 110 años de la generación de luz en General Villegas

Acercándose la fecha en que los trabajadores de la electricidad tienen su Día, tomamos esta publicación realizada por José Luis Pelosi, «Pepe», quien además de ser un memorioso y recopilador de la historia de General Villgeas, pertenece a la empresa prestadora de este servicio esencial.

Días pasados, como lo hace habitualmente, compartió en su muro el relato que publicamos, textual, a continuación, como una manera de reconocer la tarea de quienes forman los equipos de Eden en el caso de la ciudad cabecera y las cooperativas en los pueblos.

«Pepe» Pelosi, autor de la nota

El edificio aún está, actualmente acción social, ahí empezó a funcionar la Sala de Máquinas y por ende la generación de energía eléctrica. La primera empresa fue CESA, fue una empresa inglesa (aún hay tapas de fundición en algunos medidores con su nombre) Compañía Eléctrica del Sud Argentino, a fines de la década del 50 pasa a ser del estado, se llamó Agua Y Energía de la Nación, duró un par de años solamente y la empresa se llamó luego DEBA, Dirección de Energía de BS AS, en 1991…privatizaciones, acá me tomó una mate…(?) 51% del Estado y 49% privada pero nunca supe quién era el sector privado, se llamó ESEBA, Empresa Social de Energía de BS AS, hasta el 2 de Junio de 1997 dónde pasó a llamarse EDEN S. A , Empresa Distribuidora de Energía Norte.

El trabajo de generación fue a la par con el trabajo de distribución, obviamente había que hacer líneas, tendido de cables, esto llevo su tiempo y fue por sectores, no toda la ciudad tuvo luz y a muchos lugares llegó después de muchos años, un ejemplo claro, barrio «El ciclón»‘ por citar un sector.

Hasta qué Año generó energía para la ciudad la Salas de Máquinas? Hasta 1979 cuando se finalizó la subestación en el acceso, pero claro, la sala siguió funcionando, cuando había cortes de energía de la línea que viene de Trenque Lauquen a poner los motores en marcha y sino había corte de energía, a poner los motores en marcha pero…para ayudar al sistema que venía colapsado por tener demasiada carga en su transcurso. Cuando funcionó por última vez la Sala? en 1993 fue la última generación. En 1998 ya se desarmaron los motores, los destruyeron con autógenas, y la misma quedó vacía, pero en su interior las palomas eran testigo de lo que representó la misma para la ciudad.

En dicho lugar funcionó muchos años la fábrica de hielos, recuerden que no existían heladeras ehh, ibas a comprar la barra de hielo, todo lo que cuento es en síntesis, porque para contar hay mucho, generó muchísimos puestos de trabajo en la ciudad, ciudad pequeña por entonces.

Pongo sólo una foto de muchas que tengo, la voy a titular: «Los muchachos usaban bigotes» era muy de esa época, año 1952 la misma.

PD: el primer motor estuvo en calle Necochea dónde hoy está la Ferretería de H. Tous, era la Usina de Grippo, alimentaba 2 o 3 cuadras solamente.

El por qué del Día del Trabajador de la Electricidad

El 13 de julio fue instituido como Día del Trabajador de la Electricidad en 1949. En esa fecha, la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF) firmó ese día el primer Convenio Colectivo con las empresas del sector eléctrico.