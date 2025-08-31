General Pinto: el viento levantó el techo en el aero club

La institución aeronáutica, ubicada sobre la Ruta 188, a pocos kilómetros de la ciudad, también se vio seriamente afectada en su estructura debido a la fuerza del viento de esta madrugada.

En el caso del aero club las fuertes ráfagas, levantaron buena parte del techo del sector oficinas, baños y salón en la sede, que se encuentran junto al hangar principal.

A su vez, si se observan, en las imágenes se aprecia la cantidad de agua acumulada en los alrededores y la pista.

En General Pinto el viento que acompañó a los aproximadamente 120 milímetros, se registró la voladura de un techo en una vivienda, el levantamiento parcial de otro y la caída de árboles en el Parque Municipal y otros lugares.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas.