General Villegas: este lunes peluqueros solidarios en Cáritas, cortes gratis por el inicio de clases

Carlos Ferreyra, Director de Cáritas, hizo extensiva la invitación a todas las familias donde haya niños en edad escolar, para que, quienes lo requieran, puedan acercarse a la sede de Cáritas, junto a la Parroquia, sobre la calle Pringles, y se corten el cabello gratis.

Aclaró que es solo para varones.

Los interesados deben reservar turno escribiendo al teléfono 3388 672478.

Peluqueros solidarios, estarán por la mañana, desde las 8:30 horas, cortando. Dada la demanda que ya existe, Ferreyra comentó que aquellos peluqueros o barberos que quisieran sumarse podrán hacerlo ya que serán de gran utilidad.