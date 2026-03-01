Ameghino: La Cámara Penal anuló los allanamientos en la causa por el robo a una agencia de autos

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Junín revocó la resolución de primera instancia y declaró la nulidad de los procedimientos realizados por razones de urgencia en Florentino Ameghino. Además, ordenó la restitución de los elementos secuestrados. Dos de los involucrados hablaron con este medio.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Junín resolvió declarar la nulidad de los allanamientos realizados en el marco de la investigación por el robo ocurrido meses atrás en la concesionaria Agustín Multimarcas.

Según consta en el expediente Nº IN1-12321-2025, caratulado “Campo, Marcelo Fabián – Nieves, Juan Cruz s/ incidente de apelación (nulidad)”, el Tribunal —con los votos de los jueces Luis Alberto Beraza y Carlos Mario Portiglia en el mismo sentido— resolvió revocar la resolución apelada y decretar la nulidad de las actas de allanamiento efectuadas por razones de urgencia, así como de los secuestros practicados en distintos domicilios de la ciudad de Florentino Ameghino.

En consecuencia, la Cámara dispuso también la restitución de los elementos incautados durante dichos procedimientos.

Cabe destacar que los imputados en la causa fueron inicialmente tres; quien no aparece mencionado en la publicación, correría la misma suerte que los restantes, lo que ocurre en este caso es que los abogados son diferentes, y los colegas de La Brújula mantuvieron contacto con uno de los letrados.

La palabra de los involucrados

Tras conocerse la resolución judicial, fuimos a interrogar a Juan Cruz Nieves y Fabián Campos quienes manifestaron que su intención es “decir la verdad y limpiar nuestro nombre ante la comunidad”, remarcando que no buscan confrontar con ninguna autoridad.

Según relataron, en el marco de la investigación por el robo ocurrido hace casi dos meses en la concesionaria Agustín Multimarcas, la Fiscalía ordenó allanamientos de urgencia en sus domicilios y lugares de trabajo, procedimientos en los que se secuestraron teléfonos, prendas de vestir, dinero y un automóvil, además de la aprehensión de tres personas.

Indicaron que su defensa presentó un planteo de nulidad al considerar que los allanamientos se realizaron sin orden judicial previa, invocándose una situación de urgencia. Posteriormente, la Cámara Penal de Junín analizó el planteo y resolvió anular los procedimientos y los secuestros derivados de ellos.

“Eso significa que los procedimientos fueron considerados inválidos”, expresaron, agregando que, a su entender, tras la resolución “no quedó nada que nos vincule con el hecho”.

Asimismo, señalaron que decidieron no hacer declaraciones públicas con anterioridad porque confiaban en la actuación de la Justicia y aguardaban la resolución del Tribunal.

“Somos personas de trabajo. Tenemos familia, hijos y amigos acá. Pasamos momentos muy difíciles”, manifestaron, y concluyeron: “Respetamos a la Justicia y seguimos confiando en ella. Solo queríamos que nuestra comunidad sepa que no tuvimos nada que ver”- remarcaron, publico el sitio La Brújula, de Ameghino.