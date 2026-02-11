Tránsito interrumpido parcialmente por una colisión en Castelli y Berutti de General Villegas

Una camioneta embisstió en la rueda trasera a una bicicleta produciendo la caída de una mujer que fue trasladada al hospital, en principio con un corte en el cuero cabelludo que le produjo sangrado.

La pick up circulaba por Castelli, y según dichos de su conductor, la bicicleta lo hacía por Berutti, en contramano.

Dada esta situación no oudo evitar el choque que tuvo las co secuencias descritas.

El tránsito por Castelli está parcialmente interrumpido debido a la preservación del lugar hasta tanto se determine el estado de la paciente.