AMPLIAMOS: robo al super chino esclarecido, el imputado continúa en libertad

En el día de la fecha se realizó por la mañana un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle J. Mateu, entre Iturbide y Cortada Frías del barrio El Ciclón, en el marco del hecho ocurrido días atrás en el supermercado chino de calle Arenales, frente al Centro Cívico.

La causa Hurto Agravado por Escalamiento, en la que interviene la UFI N° 1 de Trenque Lauquen, a cargo del Dr. Martín Butti, derivó en el procedimiento que arrojó resultado positivo, permitiendo el secuestro de elementos de interés para la causa, lo que para la Policía permitió esclarecer el caso.

Sin embargo, la justicia no dispuso medida restrictiva de la libertad para con el imputado, el cual fue notificado de recaudos legales y puesto a disposición de la Fiscalía de Intervención.

La autoridad policial, que aportó oficialmente los datos en comunicado de prensa, agregó que continua con la investigación.