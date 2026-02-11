Un cable atraviesa la calle frente a la nueva terminal en General Villegas tras una nueva palmera caída

Esta tarde un cable atraviesa la calle Las Araucarias y Los Sauces, en el barrio El Progreso, producto de la caída de una palmera que lo sostenía.

Este tipo de situaciones se está dando con notable frecuencia en diferentes puntos de la ciudad como consecuencia del deterioro que los materiales sufren o por el paso de camiones que arrastran los cables.

Las sucesivas tormentas han ido quitando la tensión a los cables dejándolos a una altura relativamente baja; el paso de vehículos de gran porte que circulan sin restricciones producen este tipo de consecuencias.

En esta oportunidad no pudimos precisar si se trató de alguno de estos casos o hubo otro factor.

En el medio de la calle fueron colocadas dos cubiertas, a modo de señalización, para evitar accidentes.