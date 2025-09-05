Aprehendieron al atacante del joven apuñalado y secuestraron el arma

La Policía Comunal de General Villegas informó que tras varias consultas recibidas en relación al hecho ocirrido en calle Rivadavia y Nagore; donde a raíz de una gresca entre dos sujetos mayores de edad, uno de ellos resultó herido de gravedad con arma blanca, actualmente internado en terapia intensiva del Hospital Municipal en estado reservado, se produjeron novedades en la investigación del caso en las últimas horas.

Personal de G.T.O General Villegas, con colaboración de personal de la Delegación Departamental de Inteligencia Criminal Trenque Lauquen (D.D.I.C) y D.D.I T.D.I Trenque Lauquen en la fecha, y bajo la asistencia del Sr. Ayudante Fiscal, Dr. Guillermo Carballo, siendo las 16:00 hs procedieron a la APREHENSIÒN EN LA URGENCIA, del imputado identificado como MAURO ALEJANDRO DURAN, de 20 años, con domicilio en este medio; a quien se le endilga el delito de “TENTATIVA DE HOMICIDIO” con intervención del Sr. Agente Fiscal Dr. Leandro Cortellezzi Dpto., Judicial Trenque Lauquen, quedando alojado en esta dependencia a la espera del proceso judicial.

Asimismo se procedió INCAUTAR el arma blanca utilizada para cometer rl ilícito, detalló Dora Alicia Martínez , Subcomisaria, jefa de la EPC local.