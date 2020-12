El Dr. Pablo Varrone dio positivo a Covid-19

Ayer miércoles el médico que trabaja en los distritos General Villegas, General Pinto y Carlos Tejedor fue confirmado con Covid-19; se dio coincidentemente el día en que inició la vacunación anti covid y él mismo lo resaltó, además de haber confirmado la novedad de su contagio.

Parece una paradoja del destino …

El día que tenia que vacunarme … después de haber bancado la parada estos meses mas difíciles, en todos lugares que me pidieron y pude, sin cortar un solo día en estos meses, de pueblo en pueblo, de guardia en guardia, de estar fuera 2 o hasta 3 días ….

Como que el malicioso COovid , me dejo cubrir a todos para que lleguen a vacunarse y hoy me dijo: TOMA, ANDA A TU CASA, YA HICISTE LO QUE TENÍAS QUE HACER…. ANDA CON LAS QUE TE BANCARON ESTOS MESES MAS DUROS!! TAL VEZ ERA EL PREMIO A ELLAS, QUE SIEMPRE ME ESPERARON ANSIOSAS, QUE APRENDIERON A VERME CRUZAR CORRIENDO DERECHO AL BAÑO, AL VOLVER DE TRABAJO PARA NO TACARLAS, QUE RESIGNABAN ESE BESO, QUE SOLO ME DECIAN, MAÑANA TE VAS A TRABAJAR???…

Me queda esa satisfacción de haber ayudado a muchos estos 9 meses, asistiendo de una o de otra forma.

lo que mas lamento, es que aún faltaba un poco más, creo … Estamos bien, las 3 chicas en casa estan barbaras, gracias a Dios …

HOY NACE LA ESPERANZA DE LA VACUNACIÓN PARA TODOS MIS COMPAÑEROS DE LABURO, SI ESPERE 9 MESES, COMO NO VOY A ESPERAR 1 MAS … TODO PASA, ALGO QUEDA.

