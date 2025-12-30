General Villegas: una mujer permanece en terapia intensiva tras haber chocado con su moto

Una mujer de 42 años permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva en el hospital local, luego de haber protagonizado un choque con su moto, cuando circulaba por la calle Castelli.

Ayer por la mañana, la motociclista impactó contra la puerta trasera de una camioneta Ford Ranger, conducida por un menor de 17 años, que lo hacía por San Martín.

Tras la colisión la mujer cayó al piso golpeando su cabeza, sufriendo un traumatismo encéfalo craneal por el que permanece internada, estable.

A raíz de ello ambos rodados fueron secuestrados.

Cabe destacar que no se estableció si la conductora de la moto llevaba el casco colocado sin atar debajo del mentón, o en el codo. A su vez la moto carecía de toda la documentación obligatoria para circular, de acuerdo a lo informado por la Policía.