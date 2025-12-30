Últimos días de inscripción para la carrera de Cuidados de Adultos Mayores en General Villegas

La Municipalidad de General Villegas, a través del área de Salud, informa que el 31 de diciembre cierra el plazo para la preinscripción online de la carrera profesional y gratuita para el ciclo 2026.

Esta formación busca profesionalizar el cuidado de las personas mayores, ofreciendo una salida laboral con gran demanda en la comunidad. Los interesados deben completar tres etapas obligatorias para asegurar su lugar:

Se encuentra abierta la convocatoria para la formación de Operadoras y Operadores de Cuidados de Adultos Mayores, una oportunidad de capacitación profesional gratuita impulsada por la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara” del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de la Región Sanitaria II.

Es el paso inicial e indispensable. Los aspirantes deben ingresar al sitio oficial: https://www.ms.gba.gov.ar/ sitios/capacitacion/ingreso-a- carreras-2026/

Dentro del sitio, deberán seleccionar el botón “Carreras y Sedes”, elegir la Región Sanitaria II y la carrera correspondiente. Asimismo, es requisito registrarse en las plataformas EVA (Espacio Virtual de Aprendizaje) y SGE (Sistema de Gestión de Estudiantes), guardando e imprimiendo todas las constancias generadas.

Curso Introductorio Virtual

Durante los meses de enero y febrero de 2026, los preinscriptos deberán cursar y aprobar el módulo “Introducción al Trabajo Profesional en Salud” a través de la plataforma EVA. Quedan exceptuados de este paso quienes ya posean una carrera previa en el área de salud.

Confirmación Presencial

La etapa final se realizará entre el 2 de febrero y el 6 de marzo de 2026. Los aspirantes deberán presentarse en la sede con la documentación física requerida: DNI, Título Secundario, constancias de preinscripción, declaración jurada (DDJJ), partida de nacimiento y certificado de salud.

Asesoramiento Personalizado en el CEAM

Para aquellos vecinos que necesiten ayuda con el trámite digital o tengan dudas sobre los requisitos, la Municipalidad dispone de asesoramiento presencial en el CEAM (Centro de Educación Abierta Municipal) de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 13:00 hs.