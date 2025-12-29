Cruz Campo avanza en el agro pintense y de la región con jornadas de tecnología aplicable al sector (VIDEO)
Fue la primera actividad de la empresa, un desprendimiento de El Malambo Agropecuaria que opera desde este año en General Pinto.
Este primer acercamiento al productor agropecuario fue con demostraciones a campo y charlas, que l epermitieron evacuar dudas y conocer más sobre las nuevas tecnologías y los productos y servicios que Cruz Campo ofrece.
El Ing. Gustavo Tamburri, de General PInto, el responsable comercial, habló con Distrito Interior, de esta tendencia a tener más que un vínculo empresa cliente. Los nuevos tiempos exigen cambios considerables en la manera de vincularse, y eso repercute directamente en los resultados generales del agro.
Cruz Campo va creciendo y expandiéndose en el territorio, y lo está haciendo, al cierre del 2025, con una importante oferta integral que rompe con los esquemas tradicionales, sin perder la formalidad que el negocio exige.