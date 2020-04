El municipio retiró los materiales destinados a las viviendas sociales de Charlone y los depositó en la ciudad cabecera

En el día de hoy los adjudicatarios de las 14 viviendas que aguardan la terminación y entrega (o viceversa) de las viviendas del Plan Compartir se sorprendieron con la novedad que la Municipalidad había retirado los materiales que se encontraban en depósito en un predio de la cooperativa eléctrica de la localidad y los trasladó a la ciudad cabecera.

De acuerdo a la comunicación mantenida esta tarde con el Secretario de Obras Públicas, el Arq. Daniel Cepa, éste comentó a Distrito Interior, que ante el pedido de la cooperativa del retiro de los materiales se procedió en consecuencia.

Fue en el día de hoy dado que en la localidad estamos realizando trabajos en los desagües pluviales luego que con las ultimas lluvias hubiera problemas; la presencia de un camión nos permitió traer los materiales sin generar un viaje extra, precisó el funcionario quien agregó que en un momento se evaluó la posibilidad de dejarlos en las casas en construcción, pero dada la vulnerabilidad de las mismas, podrían ser sustraídos. Estarán en depósito en la ciudad cabecera y no tendrán otro destino, hasta que la obra se reactive, aseguró.

En ese sentido, Cepa precisó que el pasado 16 de marzo estuvo en el Instituto de la Vivienda donde le aseguraron que la repartición no cuenta con fondos por lo tanto hasta que no disponga de ellos no habrá novedades, pero que es General Villegas uno de los primeros en que tendrá respuesta. Por otra parte el municipio en el marco de la pandemia tampoco está en condiciones de disponer de una partida para facilitar la accesibilidad a las casas.

Finalmente, teniendo en cuenta que los adjudicatarios estarían dispuestos a tomar posesión de los inmuebles tal como se encuentran actualmente sin reclamo posterior alguno, Cepa dijo que cualquier adelanto en ese sentido deberá canalizarse a través del estado local y el escenario es el descrito.

Los adjudicatarios, con fecha 9 de abril, habían enviado una nota al presidente de la cooperativa eléctrica la entrega y traslado de los materiales a cada casa para su colocación.

El pedido está basado, según la nota, en la falta de compromiso del Gobierno Municipal y el criterio solidario que la cooperativa pudiera tener con ellos.

Si bien no existen precisiones, la acción llevada a cabo hoy por Obras Públicas, se da en coincidencia con dos aspectos que han disparado todo tipo de especulaciones; por un lado la coincidencia con la reciente noticia que se adjudicará la obra del Círculo Cerrado de Viviendas en Villegas y el inicio de los trabajos por parte de empleados municipales preparando el terreno y por el otro se dio posteriormente al pedido que recibiera la cooperativa.

El clima en buena parte de la localidad vuelve a ser de desazón ante una nueva frustración de los adjudicatarios, mientras que desde el Estado Municipal, orientan responsabilidades hacia la provincia que sigue ausente para accionar, concluir o dirimir un problema que a simple vista, desde lo material parece estar cerca de ser finalizado. Sin embargo todo indica que la decisión es política y hasta el momento, independiente de los gobernantes de ayer y hoy, el pueblo sigue en la amarga espera.

