Vecinos del barrio Villa Gómez se sumaron a la movida de reunirse en la calle para despedir el año

Vecinos del barrio Villa Gómez y una parte de El Molino se reunieron anoche para despedir el año, que los unió en principio, debido a una serie de hechos delictivos que habían ocurrido oportunamente.

Cuando la causa común fue los ladrones, formaron un grupo de WhatsApp entre quienes habitan algunas cuadras de ese sector de la ciudad, mediante el cual se mantenían alerta, luego, tras el cambio de esta situación mantuvieron el contacto, y fue a través de éste que surgió la idea de juntarse para celebrar la unión, esperando un próspero 2026.

El encuentro se lleva a cabo en la calle Peña, entre Iturbide y Gómez, frente a la Escuela N° 2, en General Villegas.

Este sector de la ciudad es otro de los que se ha sumado a esta tendencia en la que el objetivo principal es compartir, fortaleciendo los vínculos, rescatar el sentido de barrio, volver a estar juntos por una misma razón.