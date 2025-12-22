Los populares barrios El Ciclón y El Molino despidieron el 2025 con juntada, baile y un gran brindis

La calle Lisandro de la Torre, a metros del Jardín de Infantes N° 906, fue el escenario para una noche de alegría y baile entre los vecinos de los populares barrio El Molino y El CIclón.

Esta reunión fue casi espontánea, comentó uno d elos vecinos referentes a Distrito Interior, ya que la organización inició el sábado, y apenas 24 horas después, estaban todos reunidos.

El encuentro fue a la canasta, incluso el equipo de música, que valió para que la «Eugenia Quevedo» del barrio interpretara canciones, fue aportado por alguien que reside en ese punto de la ciudad; lo más importante fue juntarse para despedir el año unidos, festejando, riendo y bailando.

Era cerca de la medianoche cuando llegamos al lugar y había energía y resto para continuar, aunque el lunes la mayoría debía levantarse temprano para cumplir con sus obligaciones, pero la energía provocada por el encuentro los mantenía con ganas de continuar pasándola bien.

Al igual que en otros barrios, en ésos, juntarse creen es algo que llegó para quedarse. Si bien se organizan campeonatos de fútbol y otras actividades allí, aprovechando el espacio verde donde se encuentran las canchas de básquet y fútbol, éste tipo de acontecimientos no estaban en la costumbre de su gente.

Este año en General Villegas se está dando que los vecinos se reúnan para despedir el año y pedir para que el que viene sea mejor, o esa es la excusa para acercarse más y estando unidos, lograr el progreso y mejoras en su lugar, porque eso son cada uno de los barrios, su lugar en la ciudad.

El denominador común ha sido la simpleza y el compromiso, la alegría y la unión; quizá sea todo lo que se necesita para que General Villegas se una más allá de las campañas solidarias que nunca fallan, justamente porque unen.

Este 2025 se va con esta característica, lo que deja para el año que se inicia la esperanza de una comunidad que puede estar más junta que nunca.

El deseo es que se sepa y pueda aprovechar esta energía positiva por el bien común.