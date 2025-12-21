El club Juventud Unida de Germania es oficialmente Campeón Sub 15 del fútbol femenino

La institución fue refundada el 15 de julio de 2022, desde entonces, con notable esfuerzo, especialmente económico, no ha dejado de evolucionar en varios aspectos.

En esta oportunidad, por primera vez en su historia, incluso antes de esta nueva etapa, ya que nunca contó con inferiores en fútbol, mucho menos femeninas, dado que años atrás no existía el fútbol jugado por mujeres, logra el máximo galardón al coronarse campeón en una d elas categorías.

El viernes 19, el equipo sub 15, que dirigen María Andrea Cataldo (pupy) y Matías Irusta, se impusieron por 3 a 1 a San Martín de Iriarte en la cancha de Huracán de Diego de Alvear. En la oportunidad también se jugó la final sub 13, categoría en la que Juventud no tiene representantes.

Cabe destacar que es la primera vez que la Liga Deportiva Central Vedia, en la que está enrolada el club germaniense, organiza oficialmente un torneo femenino para las categorías menores.

Luego de los festejos en l alocalidad santafecina, al arribo a su localidad, las germanienses recorrieron las calles celebrando el título, que según expresaron desde la institución, no es para los hinchas y simpatizantes, sino para toda la comunidad que acompaña el progreso de crecimiento y desarrollo.