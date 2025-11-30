Los palistas de General Villegas regresan de Colón con una notable cosecha de medallas

Finalizó el Campeonato Argentino de Menores, Infantiles y Pre Infantiles que se llevo a cabo en la Ciudad de Colon, Buenos Aires, donde la delegación de General Villegas logró una notable cosecha de medallas en esas aguas.

El Kayak Club La Botera logro 3° puesto en Pre- infantiles y 2° puesto en Menores.

– Campeones Nacionales en K2 Mixto Menores: Francisca Abrego y Franchesco Guidi.

– Sub campeonas en K4 femenino menores: Luna Diaz Traverso, Juana Collado, Francisca Abrego y Ana Torres Diaz.

– Campeón Argentino de la Categoría Menor: Franchesco Guidi.

Esta noche al arribo, estimado a las 21 horas, el flamante campeón será recibido por el intendente Gilberto Alegre en el palacio Municipal.